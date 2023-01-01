Биография

Владимир Сутеев – сценарист, писатель, режиссер-мультипликатор, художник, родился 5 июля 1903 года. Заслуженный деятель искусств. Зачинатель мультипликации в нашей стране. Создатель таких знаменитых мультфильмов, как «Веселый огород», «Муха-цокотуха». Получил образование в ГТК. Во время учебы примкнул к группе художников и режиссеров. Первым мультипликационным фильмом Владимира Сутеева стал «Китай в огне». Это не только первая работа мультипликатора, но и первый советский мультик, выполненный альбомным методом. Сутеев также является автором первого мультфильма со звуком «Улица поперек». С 1935 года работал как художник-мультипликатор, при этом совмещая основную работу над графикой с режиссерскими функциями. Он создал такие мультфильмы как «Похождения Мюнхгаузена», «Дядя Степа». Сутеев стал автором множества детских сказок, которые легли в основу сценариев мультфильмов. В 1962 году на экраны вышел мультфильм «Кто сказал мяу?». В 1964 году по его сценарию был снят знаменитый советский мультик «Петух и краски». В 1974 году на экраны вышла детская сказка «Мешок яблок». В 1978 году еще одной успешной сценарной работой стал мультфильм «Дед Мороз и Серый волк».