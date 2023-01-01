Дед Мороз и Серый волк (мультфильм, 1978) смотреть онлайн

Сюжет

Новогодние приключения Деда Мороза, Снегурочки и их веселой свиты. Дед Мороз помогает зайчатам избавиться от преследований злого волка и принести из леса чудесную новогоднюю елку.



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