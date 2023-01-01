Дед Мороз и Серый волк (мультфильм, 1978) смотреть онлайн
1978, Дед Мороз и Серый волк
Мультфильмы, Советские мультфильмы16 мин6+
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Сюжет
Новогодние приключения Деда Мороза, Снегурочки и их веселой свиты. Дед Мороз помогает зайчатам избавиться от преследований злого волка и принести из леса чудесную новогоднюю елку.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультфильмы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ВБРежиссёр
Витольд
Бордзиловский
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- БВАктёр
Борис
Владимиров
- Актёр
Георгий
Вицин
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- МКАктриса
Маргарита
Корабельникова
- ОГАктриса
Ольга
Громова
- АСАктёр
Анатолий
Соловьев
- ГРАктёр
Готлиб
Ронинсон
- ВССценарист
Владимир
Сутеев
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ЕТМонтажёр
Елена
Тертычная
- БКОператор
Борис
Котов
- ММКомпозитор
Михаил
Меерович