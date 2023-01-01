Дед Мороз и Серый волк
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Дед Мороз и Серый волк

Дед Мороз и Серый волк (мультфильм, 1978) смотреть онлайн

1978, Дед Мороз и Серый волк
Мультфильмы, Советские мультфильмы16 мин6+

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Сюжет

Новогодние приключения Деда Мороза, Снегурочки и их веселой свиты. Дед Мороз помогает зайчатам избавиться от преследований злого волка и принести из леса чудесную новогоднюю елку.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb