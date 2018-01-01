Биография

Витольд Бордзиловский – художник-мультипликатор, режиссер, родился 16 декабря 1918 года. Лауреат Датской премии на фестивале сказочных фильмов. Создатель 20 мультфильмов, а также диафильмов. Наиболее известные работы художника – «Дед Мороз и серый волк», «Мешок яблок», «Утенок, который не умел играть в футбол». Витольд Бордзиловский – представитель творческой династии. Среди родственников матери были знаменитый польский литератор и сценарист, Тадеуш Доленга-Мостович, музыкант Виктор Кажинский, родной брат и племянница связали свою жизнь с актерской профессией. В 1938 году будущий мультипликатор окончил художественное училище в Азербайджане. В 1954 году получил режиссерское образование во ВГИКе. Устроился на студию «Союзмультфильм» в качестве художника. С 1962 году работал как режиссер. Первым мультипликационным фильмом Витольда Бордзиловского стала «Небесная история». Затем режиссер участвовал в создании юмористического киножурнала «Фитиль». В 1956 году режиссер работал над мультфильмом «Миллион в мешке». В 1959 году на экраны вышел кукольный мультфильм «Али-Баба и сорок разбойников». В 1974 году Витольд Бордзиловский снял рисованный фильм «Мешок яблок». Эта работа принесли ему приз «Серебряная русалочка» на Международном фестивале в Дании. В 1978 году создал телевизионную сказку «Дед Мороз и серый волк».