Как утенок-музыкант стал футболистом
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Детям
Как утенок-музыкант стал футболистом

Как утенок-музыкант стал футболистом (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

9.21978, Как утенок-музыкант стал футболистом
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин6+

О фильме

История о том, как утенок хотел доказать девочке, которая ему понравилась, что он может не только замечательно играть на трубе, но и ради нее научиться играть в футбол.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как утенок-музыкант стал футболистом»