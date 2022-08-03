Как утенок-музыкант стал футболистом (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
9.21978, Как утенок-музыкант стал футболистом
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин6+
О фильме
История о том, как утенок хотел доказать девочке, которая ему понравилась, что он может не только замечательно играть на трубе, но и ради нее научиться играть в футбол.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВБРежиссёр
Витольд
Бордзиловский
- Актёр
Георгий
Вицин
- ЛКАктриса
Лидия
Катаева
- КРАктриса
Клара
Румянова
- МФАктриса
М.
Фролова
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- АТСценарист
Анатолий
Тараскин
- КАПродюсер
К.
Антонов
- ИТХудожница
Ирина
Троянова
- ДАХудожник
Дмитрий
Анпилов
- ПКХудожник
Пётр
Коробаев
- ААХудожница
Анна
Атаманова
- ИЗХудожница
Инна
Заруба
- ИСХудожница
Ирина
Светлица
- ЕТМонтажёр
Елена
Тертычная
- БКОператор
Борис
Котов
- ВККомпозитор
Владислав
Казенин