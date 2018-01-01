Wink
Детям
Как утенок-музыкант стал футболистом
Актёры и съёмочная группа фильма «Как утенок-музыкант стал футболистом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Как утенок-музыкант стал футболистом»

Режиссёры

Витольд Бордзиловский

Режиссёр

Актёры

Георгий Вицин

Актёрозвучка
Лидия Катаева

Актрисаозвучка
Клара Румянова

АктрисаУточка-девочка
М. Фролова

Актрисаисполнитель песни
Тамара Дмитриева

Актрисаозвучка

Сценаристы

Анатолий Тараскин

Сценарист

Продюсеры

К. Антонов

Продюсер

Художники

Ирина Троянова

Художница
Дмитрий Анпилов

Художник
Пётр Коробаев

Художник
Анна Атаманова

Художница
Инна Заруба

Художница
Ирина Светлица

Художница

Монтажёры

Елена Тертычная

Монтажёр

Операторы

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Владислав Казенин

Композитор