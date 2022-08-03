Мешок яблок
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Детям
Мешок яблок

Мешок яблок (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

9.71974, Мешок яблок
Мультфильм, Для самых маленьких19 мин18+

О фильме

Набрал заяц мешок яблок для своей семьи. Да пока нeс домой, всe и раздал на угощения. Но лесные друзья его выручили.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb