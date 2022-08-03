Мешок яблок (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно
9.71974, Мешок яблок
Мультфильм, Для самых маленьких19 мин18+
О фильме
Набрал заяц мешок яблок для своей семьи. Да пока нeс домой, всe и раздал на угощения. Но лесные друзья его выручили.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ВБРежиссёр
Витольд
Бордзиловский
- Актёр
Георгий
Вицин
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- БВАктёр
Борис
Владимиров
- БААктёр
Борис
Андреев
- ГРАктёр
Готлиб
Ронинсон
- БРАктёр
Борис
Рунге
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- КРАктриса
Клара
Румянова
- ЛКАктриса
Лидия
Катаева
- ВССценарист
Владимир
Сутеев
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ГСМонтажёр
Галина
Смирнова
- МДОператор
Михаил
Друян
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив