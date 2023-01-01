Биография

Борис Владимиров – актер театра, снимался в кино, выступал на эстраде. Годы жизни: 1932 – 1988. В военные годы организовал окрестных мальчишек в самодеятельную театральную бригаду. Ребятам разрешили заполнять паузы между киносеансами сценками военной тематики. Именно тогда родился образ непоседливой бабки в платочке и очках. С 12 лет посещал занятия театральной школы при Театре Вахтангова. Режиссерский факультет ГИТИСа окончил в 1956 году. Вскоре создал и возглавил молодежный театр с репертуаром сатирической направленности. Освоенная Владимировым роль словоохотливой старухи оказалась пожизненной. Со временем персонаж обрел имя Авдотьи Никитичны и прославился в дуэте с Вероникой Маврикиевной, сыгранной Вадимом Тонковым. Был дважды женат. Сын второй жены стал известным актером. Киноролей в активе артиста немного. Начав с эпизода в назидательной драме 1959 года «Неоплаченный долг», он сыграл продавца в комедии Ролана Быкова «Семь нянек» и начальника отдела в рязановских «Стариках-разбойниках». В остальных фильмах Владимиров играл свою простоватую, но хитрую старушку. Несколько интересных ролей актер исполнил при озвучивании мультфильмов.