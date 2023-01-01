Самый маленький гном № 4
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Самый маленький гном № 4

Самый маленький гном № 4 (мультфильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Самый маленький гном № 4
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин0+

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Сюжет

Гномик Вася был таким маленьким, что его никто не замечал. Но это его не огорчало. Главное, что он смог спасти от злого Волка трех поросят, семерых козлят, Красную Шапочку и ее Бабушку. А потом ему пришлось спасать самого Волка от… Серенького Козлика! Вот как!

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый маленький гном № 4»

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