Самый маленький гном № 4 (мультфильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Самый маленький гном № 4
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин0+
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Сюжет
Гномик Вася был таким маленьким, что его никто не замечал. Но это его не огорчало. Главное, что он смог спасти от злого Волка трех поросят, семерых козлят, Красную Шапочку и ее Бабушку. А потом ему пришлось спасать самого Волка от… Серенького Козлика! Вот как!
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультфильмы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Каменецкий
- ПДАктёр
Петр
Дегтярев
- ОГАктриса
Ольга
Громова
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- БВАктёр
Борис
Владимиров
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- Актёр
Георгий
Вицин
- Актриса
Татьяна
Васильева
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- МЛСценарист
Михаил
Липскеров
- ГКПродюсер
Глеб
Ковров
- ГХПродюсер
Григорий
Хмара
- АВХудожник
Анатолий
Васильев
- ИКХудожница
Ирина
Кострина
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- ТБОператор
Теодор
Бунимович
- ЮКОператор
Юрий
Каменецкий
- ИККомпозитор
Игорь
Космачев