Биография

Ольга Громова — актриса, мастер дубляжа и озвучивания. Она начала дублировать фильмы еще в школьном возрасте и посвятила этой работе всю жизнь. Будущая артистка родилась в 1943 году. Ее отец был основателем и главным редактором киностудии «Союздетфильм». Девочка с ранних лет была знакома с кинематографом, поэтому после окончания школы выбрала профессию актрисы. Ее первые работы в кино были связаны с озвучиванием персонажей зарубежных картин. Работать на киностудии артистка начала с 1952 году. Первыми фильмами Ольги Громовой, в которых звучит ее голос, стали «Экстренный вызов», «Под Фригийской звездой», «Я и мой дедушка», «Фальшивая монета», «Чайки умирают в гавани», «Волны Дуная». На протяжении почти 50 лет актриса озвучивала ленты, созданные в Германии, Франции, Венгрии, Румынии, Бельгии, Греции, США, чтобы их смогли увидеть советские и российские зрители. Среди ее работ есть и известные анимационные фильмы, такие как «Приключения Незнайки и его друзей», «Волшебник Изумрудного города», «Последний лепесток», «Тайна третьей планеты», «Самый маленький гном» и другие. Несколько раз актриса появилась на экране. Эпизодические роли Ольга Громова сыграла в картинах «Ноль три», «Место встречи изменить нельзя», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».