Два билета в Индию (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
1985, Два билета в Индию
Советские мультфильмы18 мин6+
О фильме
Астронавты спланеты Геда летят вИндию насимпозиум поохране животных Галактики. Врезультате технической неполадки один изних оказывается вподмосковном пионерском лагере. Спомощью Юльки иеебабушки, астронавту удается добраться доИндии.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
КачествоFull HD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
- РКРежиссёр
Роман
Качанов
- Актёр
Александр
Кайдановский
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- НЗАктриса
Нина
Зорская
- ОГАктриса
Ольга
Громова
- ЮААктёр
Юрий
Андреев
- РСАктёр
Рогволд
Суховерко
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- ВФАктёр
Виктор
Филиппов
- КБСценарист
Кир
Булычёв
- ЕБХудожница
Елена
Боголюбова
- ОБХудожница
Ольга
Боголюбова
- ЕБМонтажёр
Елена
Белявская
- КРОператор
Кабул
Расулов
- ЮСКомпозитор
Юрий
Саульский