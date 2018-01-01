Два билета в Индию
Wink
Детям
Два билета в Индию

Два билета в Индию (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

1985, Два билета в Индию
Советские мультфильмы18 мин6+

О фильме

Астронавты спланеты Геда летят вИндию насимпозиум поохране животных Галактики. Врезультате технической неполадки один изних оказывается вподмосковном пионерском лагере. Спомощью Юльки иеебабушки, астронавту удается добраться доИндии.

Два билета в Индию смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы
Качество
Full HD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Два билета в Индию»