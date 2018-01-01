Wink
Детям
Два билета в Индию
Актёры и съёмочная группа фильма «Два билета в Индию»

Актёры и съёмочная группа фильма «Два билета в Индию»

Режиссёры

Роман Качанов

Режиссёр

Актёры

Александр Кайдановский

Актёр
Мария Виноградова

Актриса
Нина Зорская

Актриса
Ольга Громова

Актриса
Юрий Андреев

Актёр
Рогволд Суховерко

Актёр
Владимир Ферапонтов

Актёр
Юрий Волынцев

Актёр
Виктор Филиппов

Актёр

Сценаристы

Кир Булычёв

Сценарист

Художники

Елена Боголюбова

Художница
Ольга Боголюбова

Художница

Монтажёры

Елена Белявская

Монтажёр

Операторы

Кабул Расулов

Оператор

Композиторы

Юрий Саульский

Композитор