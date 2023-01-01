Биография

Юрий Волынцев – актер. Награды: звание народного артиста, орден Почета, госпремия 1995 года. Годы жизни: 1932 – 1999. Вернувшись после войны в Ленинград, закончил школу, пошел работать киномехаником. Вынужденно просматривая фильмы, увлекся. Выучивал роли наизусть, впитывал актерские приемы, увиденное умело повторял на публике. В армии талантливого солдата назначили ведущим концертов военного ансамбля. Его конферанс отличался редким остроумием и неподдельным задором. Командование части дало самодеятельному артисту направление на учебу. Училище Щукина окончил в 1962 году, стал актером театра Вахтангова. Именно здесь сыграл Волынцев роль, принесшую ему главные награды. Это артист Шмага в пьесе Островского «Без вины виноватые». Среди телевизионных работ актера наиболее заметной стала роль пана Спортсмена в «Кабачке \"13 стульев\"». За работу в передаче, пропагандирующей польский юмор, в 1976 году артисту было присвоено звание заслуженного деятеля культуры Польши. Обширна фильмография актера. Им сыграны десятки ролей и озвучены десятки лент. Главные персонажи в фильмах Волынцеву не доставались, но зритель и без того любил замечательного актера."