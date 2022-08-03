Боцман и попугай № 3
Wink
Детям
Боцман и попугай № 3
9.21982, Боцман и попугай № 3
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин6+

Боцман и попугай № 3 (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

О приключениях боцмана Ромы и его попугая.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb