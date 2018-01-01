Биография

Елена Санаева – актриса театра и кино, родилась 21 октября 1942 года. Вдова известного режиссера, актера Ролана Быкова. Снялась в 50 кинокартинах, озвучивала персонажей мультфильмов. В кино ей доставались небольшие характерные роли. Обладательница звания народной артистки РСФСР. Ведет общественную деятельность. Елена Санаева родилась в семье известного актера. В 1966 году стала выпускницей ГИТИСа (мастерская М. Царева). Была принята в труппу Театра киноактера. Через год на экран вышел первый фильм Елены Санаевой «Генерал Рахимов». Актрисе прочили блестящую карьеру и роли героинь. В. Шукшин снял Санаеву в нескольких своих картинах, среди которых «Странные люди», «Печки-лавочки». Поворотным моментом в карьере актрисы стала встреча в Роланом Быковым и роль Елены Санаевой в культовом музыкальном телефильме «Приключения Буратино». После этой картины Санаеву не раз приглашали на роли характерных героинь в музыкальных сказках «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», «Раз, два – горе не беда!». Супруг актрисы, известный режиссер, снял свою жену в нескольких картинах. Одной из самых ярких работ Санаевой считается роль классной руководительницы в фильме «Чучело». Помимо киноработ актриса была задействована в театре, занималась общественной деятельностью, руководила Детским фондом. От первого брака у Санаевой есть сын – писатель, сценарист, режиссер и актер Павел Санаев.