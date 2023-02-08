Куда исчез Фоменко?
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Куда исчез Фоменко?

Куда исчез Фоменко? (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

8.31981, Куда исчез Фоменко?
Комедия70 мин18+

О фильме

В один прекрасный день инженер и любитель лошадей Дмитрий Фоменко исчезает. Ни родные, ни коллеги не знают, где он находится. К поискам подключается милиция.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb