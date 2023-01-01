Биография

Советский, армянский и российский актер Армен Джигарханян упоминается в Книге рекордов Гиннеса как самый снимаемый артист России. В его послужном списке уже белее трехсот ролей, ежегодно в прокат продолжают выходить новые фильмы Армена Джигарханяна. Джигарханян родился в Ереване, СССР. Его детские годы пришлись на период Великой Отечественной войны. Он не посещал театральных студий и не читал стихов на детских праздниках. После войны дети развлекались тем, что смотрели трофейные музыкальные киноревю с участием шведской звезды Цары Леандер и часами слушали постановки «Театра у микрофона». Армен сам не заметил, как влюбился в искусство. Окончив школу, он уехал в Москву поступать в ГИТИС, но даже не прошел собеседования из-за выразительного кавказского акцента. Родственники уговаривали юношу идти в пищевой институт, но он вернулся домой и поступил в театральный. Дебют Джигарханяна состоялся в театре Еревана. За двенадцать лет службы он создал десятки ярких образов, но все роли Армена Джигарханяна были эпизодическими. Виной тому были нетипичная внешность и уникальная мимика актера. Встреча с режиссером театра «Ленком» изменила его жизнь: Анатолий Эфрос пригласил актера в труппу театра и задействовал его в спектаклях «Дым отечества» и «Мольер». В кино артист попал в шестидесятых годах. Роль в фильме «Воды поднимаются» сделала его известной. С тех пор его популярность начала расти, и сегодня он остается желанным гостем на любой съемочной площадке.