Армен Джигарханян
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 3 октября 1935 г. (85 лет)
- Дата смерти
- 14 ноября 2020 г.
Биография
Советский, армянский и российский актер Армен Джигарханян упоминается в Книге рекордов Гиннеса как самый снимаемый артист России. В его послужном списке уже белее трехсот ролей, ежегодно в прокат продолжают выходить новые фильмы Армена Джигарханяна. Джигарханян родился в Ереване, СССР. Его детские годы пришлись на период Великой Отечественной войны. Он не посещал театральных студий и не читал стихов на детских праздниках. После войны дети развлекались тем, что смотрели трофейные музыкальные киноревю с участием шведской звезды Цары Леандер и часами слушали постановки «Театра у микрофона». Армен сам не заметил, как влюбился в искусство. Окончив школу, он уехал в Москву поступать в ГИТИС, но даже не прошел собеседования из-за выразительного кавказского акцента. Родственники уговаривали юношу идти в пищевой институт, но он вернулся домой и поступил в театральный. Дебют Джигарханяна состоялся в театре Еревана. За двенадцать лет службы он создал десятки ярких образов, но все роли Армена Джигарханяна были эпизодическими. Виной тому были нетипичная внешность и уникальная мимика актера. Встреча с режиссером театра «Ленком» изменила его жизнь: Анатолий Эфрос пригласил актера в труппу театра и задействовал его в спектаклях «Дым отечества» и «Мольер». В кино артист попал в шестидесятых годах. Роль в фильме «Воды поднимаются» сделала его известной. С тех пор его популярность начала расти, и сегодня он остается желанным гостем на любой съемочной площадке.
Фильмография
Актёр
- 9.0
Савва. Сердце воина2015, 87 минБесплатно
- 8.3
Белый холст2008, 91 минБесплатно
- 9.1
На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди1992, 90 мин
- 9.0
Жизнь Клима Самгина1988
- 7.9
Конец света с последующим симпозиумом1986
- 9.2
Никколо Паганини1982
- 8.2
Куда исчез Фоменко?1981, 70 минБесплатно
- 9.1
Рафферти1980
- 9.0
Бабушкин внук1979, 76 минБесплатно
- 8.3
Ярославна, королева Франции1978, 92 минБесплатно
- 9.7
Собака на сене1977
- 8.9
Воздухоплаватель1975, 88 минБесплатно
- 7.8
Вкус халвы1975, 66 минБесплатно
- 8.7
И тогда я сказал – нет!1974, 77 минБесплатно
- 9.2
Круг1972, 86 минБесплатно