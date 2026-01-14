Зверь — так прозвали его те, кто попробовал его ломовые удары. Гордость спецназа, прошедший войну в Афганистане, получил срок, спасая друга. В лагере он попал в кольцо — все против него, а с воли за ним идут наемные убийцы. Он совершает побег, чтобы рассчитаться с врагами, а главное — спасти беззащитную золотоволосую красавицу.

