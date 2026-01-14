9.21990, ...По прозвищу «Зверь»
Боевик, Криминал83 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
...По прозвищу «Зверь» (фильм, 1990) смотреть онлайн
О фильме
Зверь — так прозвали его те, кто попробовал его ломовые удары. Гордость спецназа, прошедший войну в Афганистане, получил срок, спасая друга. В лагере он попал в кольцо — все против него, а с воли за ним идут наемные убийцы. Он совершает побег, чтобы рассчитаться с врагами, а главное — спасти беззащитную золотоволосую красавицу.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АМРежиссёр
Александр
Муратов
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- ТСАктриса
Татьяна
Скороходова
- Актёр
Борис
Щербаков
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- Актёр
Лев
Прыгунов
- ВААктёр
Владимир
Аникин
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Владимир
Самойлов
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ВДСценарист
Виктор
Доценко
- ВДПродюсер
Владимир
Дудин
- ЭКОператор
Элизбар
Караваев
- БРКомпозитор
Борис
Рычков