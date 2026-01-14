...По прозвищу «Зверь»
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...По прозвищу «Зверь»
9.21990, ...По прозвищу «Зверь»
Боевик, Криминал83 мин16+
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...По прозвищу «Зверь» (фильм, 1990) смотреть онлайн

О фильме

Зверь — так прозвали его те, кто попробовал его ломовые удары. Гордость спецназа, прошедший войну в Афганистане, получил срок, спасая друга. В лагере он попал в кольцо — все против него, а с воли за ним идут наемные убийцы. Он совершает побег, чтобы рассчитаться с врагами, а главное — спасти беззащитную золотоволосую красавицу.

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Криминал
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb