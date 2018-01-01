Биография

Элизбар Караваев — советский и российский оператор, актер. В 1973 году удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых за фильм «Пришел солдат с фронта». Родился 5 октября 1939 года. Детство будущего оператора прошло в тяжелые послевоенные годы, полные лишений, но и надежды на лучшее будущее. Элизбар любил рисовать, конструировать, увлекался фотографией, изучал композицию, свет и всё, что связано с визуальным искусством. В нем видели будущего художника, но уже тогда он твердо знал, что его путь лежит в кино. В 1970 году Караваев окончил операторский факультет ВГИКа. Учился он в мастерской Бориса Волчека. К работе оператора Элизбар Караваев приступил еще в студенческие годы. В 1967 году участвовал в съемках документального фильма «Начало», в 1968-м снял художественную короткометражку «Настасья и Фомка», в 1969-м документальное кино об истории армянского народа «Мы». Всего фильмография оператора включает 47 фильмов. Среди них ставшие культовыми «Батальоны просят огня», «Поворот», «Коней на переправе не меняют», «Дважды рожденный», «…По прозвищу “Зверь”». Есть в биографии Элизбара Караваева и актерские работы. В 2004 году он снялся в сериале Эльдора Уразбаева «Богатство», где сыграл Матвея. С 1993 года работает в студии «ТриТэ» Никиты Михалкова.