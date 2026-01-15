Батальоны просят огня (сериал, 1985) смотреть онлайн

9.21985, Батальоны просят огня 1 сезон
Драма, Военный12+
В основе сюжета лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны - форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег реки с целью отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров.
Основные соединения должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнем. Однако командование внезапно меняет план наступления, оставляя батальоны без огневой поддержки, чем обрекает их на верную гибель. Более того, солдатам отдан приказ держаться до последнего.
8.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Боголюбов
- ВЧРежиссёр
Владимир
Чеботарев
- Актёр
Александр
Збруев
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- Актёр
Александр
Галибин
- ЕПАктриса
Елена
Попова
- Актёр
Николай
Караченцов
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Владимир
Кашпур
- ВЧАктёр
Виктор
Чеботарев
- ВБАктёр
Вячеслав
Баранов
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- АБСценарист
Александр
Боголюбов
- ЮБСценарист
Юрий
Бондарев
- АБХудожник
Анатолий
Бурдо
- ЭКОператор
Элизбар
Караваев
- РВОператор
Роман
Веселер
- АПКомпозитор
Андрей
Петров