Биография

Елена Попова – актриса театра и кино. Появилась на свет 17 апреля 1956 года. В 1999 была удостоена звания – народная артистка РФ. Еще во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кино смогла попасть в труппу Большого драматического театра в Ленинграде. Сегодня продолжает с ним активное сотрудничество и является его ведущей артисткой. Первую роль Елена Попова получила в кино в 1976 году, снявшись в эпизодической роли картины «Ключ без права передачи». Первая серьезная роль датируется 1985 годом – это были съемки в картине «Батальоны просят огня», после которой работой актрисы начали активно интересоваться режиссеры. Личная жизнь Елены Поповой не сложилась. У нее было несколько коротких романов с Борисом Гребенщиковым и Александром Феклистовым, от которого у актрисы родился сын. В активе Елены Поповой фильмы собраны самые разнообразные. Ее работу можно увидеть в таких картинах: «Криминальный талант», «Сошедшие с небес», «Земля моего детства», «Радости земные», «Не будите спящую собаку», «Глухарь», «Крот», «Город счастья», «Дядюшкин сон» и другие. Режиссеры доверяют актрисе как эпизодические, так и главные роли.