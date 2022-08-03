Замри-умри-воскресни!
Wink
Фильмы
Замри-умри-воскресни!
7.91989, Замри-умри-воскресни!
Драма99 мин18+

Замри-умри-воскресни! (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Автобиографическая повесть, события которой происходят в 1947 году в небольшом шахтерском городке Сучан, более похожем на трудовой лагерь, нацеленный только на одно - дать стране как можно больше «черного золота». Подростки Валерка и Галия живут в одном бараке. Они не столько мечтают о будущей счастливой жизни, сколько просто любят все, к чему привык глаз в этом Богом забытом городишке…

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb