Замри-умри-воскресни! (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Автобиографическая повесть, события которой происходят в 1947 году в небольшом шахтерском городке Сучан, более похожем на трудовой лагерь, нацеленный только на одно - дать стране как можно больше «черного золота». Подростки Валерка и Галия живут в одном бараке. Они не столько мечтают о будущей счастливой жизни, сколько просто любят все, к чему привык глаз в этом Богом забытом городишке…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ВКРежиссёр
Виталий
Каневский
- Актриса
Динара
Друкарова
- ПНАктёр
Павел
Назаров
- ЕПАктриса
Елена
Попова
- ВИАктёр
Валерий
Ивченко
- ВБАктёр
Вячеслав
Бамбушек
- ВЕАктёр
Вадим
Ермолаев
- ТБАктриса
Тамара
Бисерова
- МБАктриса
М.
Битюкова
- АДАктёр
А.
Друкаров
- ЕГАктриса
Екатерина
Громова
- ВКСценарист
Виталий
Каневский
- ВТПродюсер
Валентина
Тарасова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- СБКомпозитор
Сергей
Баневич