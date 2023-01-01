Биография

Динара Друкарова – актриса, получившая известность в российском и французском кинематографе. Она знакома зрителям по фильмам «Про уродов и людей», «Генсбур. Любовь хулигана», «Маруся». Родиной будущей актрисы является Ленинград, где она появилась на свет в 1976 г. Дебютную роль Динара Друкарова исполнила в возрасте 13 лет в ленте «Это было у моря», а затем снялась в ленте «Замри-умри-воскресни!», которая принесла юной артистке первую известность. В 16 лет девушка оказалась в Каннах после съемок в картине «Ангелы в раю». Режиссер П. Обье пригласил актрису сыграть во французской ленте «Сын Гаскони». После этой работы она постоянно бывать во Франции. В 1998 г. артистка предстала в образе героини киноленты «Про уродов и людей». Эта роль сделала ее еще более известной и популярной среди зрителей. Получить актерское образование девушке не удалось, но она поступила в Санкт-Петербургский электротехнический институт, окончив который решила обосноваться во Франции и продолжила кинематографическую карьеру. Ведущую роль актриса получила в киноленте «Сердце медведицы». В 2003 г. работу Динары Друкаровой в фильме «С тех пор, как уехал Отар» высоко оценили зрители и кинокритики. Не менее яркой оказалась роль в ленте «Маруся» в 2013 г.