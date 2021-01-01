Купе номер 6 (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Тихая финская студентка едет из Москвы в Мурманск в одном купе с московским гопником. Душевное кино с Юрой Борисовым о неожиданной близости двух одиноких людей, взявшее Гран-при в Каннах.
1990-е годы. Интеллигентная финка Лора, изучающая археологию в Москве, отправляется в Мурманск, чтобы своими глазами увидеть петроглифы. Однако в купе ее ждет неприятный попутчик Леха, с которым ей придется провести всю поездку. Леха грубоват, чрезвычайно общителен и задает неуместные вопросы, так что Лора поначалу пытается переселиться. Но поезд забит под завязку, а путь предстоит длинный, так что невольным соседям предстоит как-то найти общий язык.
Поймут ли они друг друга и как раскроются их характеры в дороге? Об этом расскажет атмосферная мелодрама Юхо Куосманена, где блистает Юра Борисов, — фильм «Купе номер 6» 2021 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЮКРежиссёр
Юхо
Куосманен
- Актёр
Юра
Борисов
- СХАктриса
Сейди
Хаарла
- Актриса
Динара
Друкарова
- ДБАктёр
Дмитрий
Беленихин
- Актриса
Юлия
Ауг
- ВБАктриса
Валентина
Бодягина
- ДПАктёр
Денис
Пьянов
- ВЗАктёр
Василий
Зинькевич
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- НКАктриса
Надежда
Кулакова
- АФСценарист
Андрис
Фельдманис
- ЛМСценарист
Любовь
Мульменко
- ЮКСценарист
Юхо
Куосманен
- ЮРПродюсер
Юсси
Рантамяки
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЮРМонтажёр
Юсси
Раутаниеми
- ЯПОператор
Яни-Петтери
Пасси