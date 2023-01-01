Биография

Юлия Ауг – актриса российского кино, сценарист, режиссер, клипмейкер. Получила премию «Ника» за роль в драматической картине «Ученик». Она гармонично выглядит на экране в образах простых русских женщин, но не менее эффектно артистка выглядит и в роли царственных особ. Будущая актриса родилась в Ленинграде, но отец Юлии был родом из Эстонии, поэтому семья переехала в эстонский г. Нарва. После окончания школы девушка планировала стать археологом или художницей, но ее друг решил ехать в Ленинград и учиться в одном из театральных вузов. Последовав его примеру, Юлия тоже отправилась в Ленинград и успешно прошла вступительные испытания в ЛГИТМиК, где проходила обучение на курсе А. Д. Андреева. Получив диплом, была зачислена в труппу Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева. Первые театральные роли Юлия Ауг сыграла именно здесь. Сотрудничество с театром продлилось 10 лет. В 2004 г. с дочкой Полиной переехала в столицу, подала документы на заочное отделение РАТИ-ГИТИС и получила образование по специальности «Режиссура театра», а в 2007 г. поступила в ВКСР на режиссерский факультет. Дебют начинающей актрисы в кино состоялся еще в студенчестве. Режиссер Виктор Кобзев пригласил Юлию Ауг в фильм «Похищение чародея». В этой фантастической картине она сыграла роль аспирантки из 20-го века и княжны Магдалены из 13-го века. Яркие образы она представила зрителям в картинах «Не хлебом единым», «Артистка», «Овсянки», «Интимные места».