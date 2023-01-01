Закрыть гештальт
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Закрыть гештальт
8.92022, Закрыть гештальт 1 сезон
Комедии, Фэнтези18+
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Закрыть гештальт (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чудом уцелев после падения с 20-го этажа, менеджер автосалона Фёдор Ярцев обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная теща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только не будет донимать Федора своими незаконченными делами. Даже его собственный юный отец, пропавший в 20 лет. Фёдор станет невольным посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал, и закроет гештальты, о существовании которых даже не подозревал.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закрыть гештальт»

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