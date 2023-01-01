Биография

Известный режиссер и сценарист Максим Пежемский родился в поселке Зея 30 марта 1963 года. После окончания культурно-просветительского факультета в Ленинградском институте культуры с 1991 года руководил детской киностудией. Это была его специализация на факультете, которую он активно начал реализовывать в профессиональной деятельности. Выбор направления был не случаен, Максим с 1987 года в составе самодеятельной группы «Чапаев» уже занимался съемкой короткометражных лент. С конца 90-х работает в сотрудничестве с СТВ. Зрителю известны работы режиссера Максима Пежемского по сериалам «Интерны» и комедийному фильму «Мама не горюй». Оба этих проекта принесли ему успех и как автору сценария, и как режиссеру. Работы имеют продолжение. Тонкий живой юмор и показ действительности в ее житейском многообразии характеризуют все работы, свои режиссерские навыки Максим Пежемский впервые испробовал на короткометражной комедии «Переход товарища Чкалова через Северный полюс», 1990 год. Жанровая направленность на этом укрепилась. Режиссура 15 фильмов, 6 написанных сценариев, и в 1 ленте Пежемский выступал в качестве продюсера. Как актер Максим Пежемский эпизодически появляется в своих фильмах. Запоминающаяся внешность не оставляет шансов его не заметить.