Проект «Анна Николаевна»
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Проект «Анна Николаевна»
9.02020, Проект «Анна Николаевна» 2 сезона
Комедии, Драмы18+
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Проект «Анна Николаевна» (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В полицейском участке провинциального города пополнение – образцово-показательная сотрудница Анна Николаевна. По легенде, она дочь столичного чиновника, но на самом деле – это андроид, передовая разработка центра инновационных технологий МВД, которую еще надо протестировать на службе. Присматривать за новенькой поручают начальнику местного ОВД Виктору Сергеевичу, который, несмотря на все старания, не может уберечь подопечную от ошибок.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проект «Анна Николаевна»»

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