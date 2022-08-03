Проект «Анна Николаевна» (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

В полицейском участке провинциального города пополнение – образцово-показательная сотрудница Анна Николаевна. По легенде, она дочь столичного чиновника, но на самом деле – это андроид, передовая разработка центра инновационных технологий МВД, которую еще надо протестировать на службе. Присматривать за новенькой поручают начальнику местного ОВД Виктору Сергеевичу, который, несмотря на все старания, не может уберечь подопечную от ошибок.

