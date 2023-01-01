Биография

Роман Александрович Непомнящий – российский сценарист, режиссер, клипмейкер родом из Москвы. День рождения: 11 сентября 1971 г. Покинув школу, будущий сценарист Роман Непомнящий выбрал Всероссийский государственный институт кинематографии им. C. Герасимова для получения профессии режиссера. В 1999 г. он его успешно окончил под руководством О. Агишева и В. Туляковой. Первые работы – режиссура клипов музыкальных групп и исполнителей, а также рекламы. Один из наиболее успешных проектов – совместная работа с поп-группой «Звери». Первый сценарий Романа Непомнящего стал основой для съемок комедии «Елки» (2010 г.). По его же сценариям были сняты и последующие эпизоды истории вплоть до условно-финального – «Елки 5» (2016 г.), когда сценарист одновременно выступил и режиссером в составе поистине звездной команды: Тимур Бекмамбетов, Вадим Перельман, Индар Джендубаев, Александр Котт, Андрей Шавкеро, Мария Лихачева. В 2018 г. на экран вышли заключительный фильм Романа Непомнящего знаменитой серии – «Елки Последние». Наиболее успешные работы последних лет: комедийно-фантастический сериал «Проект «Анна Николаевна» (2020 г.) – совместная работа Максима Пежемского, Александр Карпиловского, а также комедия Романа Волобуева «Последний министр» (2020 г.) с Яном Цапником в главной роли.