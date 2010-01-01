Выкрутасы (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фильм «Выкрутасы» (2010) — долгожданная отечественная комедия от известного продюсера Тимура Бекмамбетова. Роли в фильме исполняют такие актеры, как Милла Йовович, Константин Хабенский, Иван Ургант, Владимир Меньшов, Александр Кержаков и многие другие. Фильм «Выкрутасы» с успехом стартовал в российском прокате 17 февраля 2011 года. Теперь и интернет-зрители могут смотреть онлайн фильм «Выкрутасы» в хорошем качестве.Школьный учитель Слава Колотилов (Константин Хабенский) из приморского городка Пальчики приехал покорять Москву с рукописью своего романа в руках, а покорил девушку Надю (Милла Йовович). Спустя неделю после знакомства Колотилов делает возлюбленной предложение и, получив согласие, уезжает домой, чтобы уволиться. Продолжением отношений Нади и Славы должна была стать волшебная свадьба, но неожиданные обстоятельства задерживают жениха в Пальчиках. Пока школьный учитель улаживает проблемы в родном городке, бывший жених Нади, Даниил (Иван Ургант), не теряет времени даром и придумывает разные выкрутасы, лишь бы вернуть возлюбленную. Чтобы узнать, как поступит Надя, предлагаемсмотреть онлайн «Выкрутасы» в хорошем качестве.Интересный факт: голливудская кинозвезда Милла Йовович, которая в совершенстве владеет русским, озвучиванием своей роли занималась лично.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Леван
Габриадзе
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Иван
Ургант
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- ГЛАктриса
Галина
Логинова
- Актёр
Сергей
Селин
- СШАктёр
Сергей
Шеховцов
- АКАктёр
Александр
Кержаков
- РНСценарист
Роман
Непомнящий
- Сценарист
Олег
Маловичко
- АФСценарист
Алексей
Федоров
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- Продюсер
Ива
Стромилова
- КСПродюсер
Карина
Синенко
- ВКПродюсер
Виолетта
Кречетова
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- НДХудожница
Наталья
Дзюбенко
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- МАОператор
Марат
Адельшин
- Композитор
Павел
Есенин