Выкрутасы (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм «Выкрутасы» (2010) — долгожданная отечественная комедия от известного продюсера Тимура Бекмамбетова. Роли в фильме исполняют такие актеры, как Милла Йовович, Константин Хабенский, Иван Ургант, Владимир Меньшов, Александр Кержаков и многие другие. Фильм «Выкрутасы» с успехом стартовал в российском прокате 17 февраля 2011 года. Теперь и интернет-зрители могут смотреть онлайн фильм «Выкрутасы» в хорошем качестве.Школьный учитель Слава Колотилов (Константин Хабенский) из приморского городка Пальчики приехал покорять Москву с рукописью своего романа в руках, а покорил девушку Надю (Милла Йовович). Спустя неделю после знакомства Колотилов делает возлюбленной предложение и, получив согласие, уезжает домой, чтобы уволиться. Продолжением отношений Нади и Славы должна была стать волшебная свадьба, но неожиданные обстоятельства задерживают жениха в Пальчиках. Пока школьный учитель улаживает проблемы в родном городке, бывший жених Нади, Даниил (Иван Ургант), не теряет времени даром и придумывает разные выкрутасы, лишь бы вернуть возлюбленную. Чтобы узнать, как поступит Надя, предлагаемсмотреть онлайн «Выкрутасы» в хорошем качестве.Интересный факт: голливудская кинозвезда Милла Йовович, которая в совершенстве владеет русским, озвучиванием своей роли занималась лично.



Выкрутасы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.