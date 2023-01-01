Тимур Бекмамбетов
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 25 июня 1961 г. (63 года)
Биография
Тимур Бекмамбетов — российский и американский продюсер, режиссер, сценарист и художник. Лауреат Приза зрительских симпатий Берлинского кинофестиваля за фильм «Профиль» и двукратный номинант «Золотого орла». Родился в Казахстане 25 июня 1961 года. Тимур окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского и некоторое время работал художником-постановщиком в театре «Ильхом». В 1990 году кинодеятель начал работать в рекламе, а позже — снимать клипы для Юлии Чичериной и Linkin Park. В 1994 году он учредил продюсерскую компанию «Имериал-фильм», а в 1999 году — кинокомпанию «Базелевс», известную по франшизе «Елки». Первый фильм в качестве режиссера Тимур Бекмамбетов снял в 1993 году — им стала военная драма «Пешаверский вальс», за который режиссер получил приз на фестивале в Карловых Варах. Кинодеятель наиболее известен по дилогии «Ночной дозор» с Константином Хабенским, фантастическому боевику с Анджелиной Джоли и Джеймсом МакЭвоем «Особо опасен», фэнтезийному фильму ужасов «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», детективному триллеру «Профиль» и седьмому фильму праздничной франшизы «Елки последние».
Фильмография
Режиссёр
Актёр
Сценарист
- 6.9
Возрожденные2022, 93 минБесплатно
- 6.6
Горько в Мексике2018, 87 минБесплатно
- 7.9
Днюха!2018, 95 минБесплатно
- 9.4
Елки Последние2018, 92 минБесплатно
- 9.5
Время первых2017, 134 минБесплатно
- 9.0
Знаешь, мама, где я был?2017, 63 минБесплатно
- 9.3
Елки 52016, 84 минБесплатно
- 9.4
Он - дракон2015, 102 минБесплатно
- 9.2
Самый лучший день2015, 102 минБесплатно
- 7.6
Убрать из друзей2015, 78 минБесп�латно
- 9.2
Елки лохматые2014, 82 минБесплатно
- 9.2
Снежная королева 2: Перезаморозка2014, 78 мин
- 8.9
Елки 19142014, 103 минБесплатно
- 9.1
Горько! 22014, 96 минБесплатно
- 8.3
День дурака2014, 86 минБесплатно
- 9.4
Елки 32013, 93 минБесплатно
- 8.2
Игра в правду2013, 91 минБесплатно
- 9.2
Снежная королева2012, 72 мин
- 8.5
Джентльмены, удачи!2012, 95 минБесплатно
- 9.5
Елки 22011, 96 минБесплатно