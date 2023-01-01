Биография

Тимур Бекмамбетов — российский и американский продюсер, режиссер, сценарист и художник. Лауреат Приза зрительских симпатий Берлинского кинофестиваля за фильм «Профиль» и двукратный номинант «Золотого орла». Родился в Казахстане 25 июня 1961 года. Тимур окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского и некоторое время работал художником-постановщиком в театре «Ильхом». В 1990 году кинодеятель начал работать в рекламе, а позже — снимать клипы для Юлии Чичериной и Linkin Park. В 1994 году он учредил продюсерскую компанию «Имериал-фильм», а в 1999 году — кинокомпанию «Базелевс», известную по франшизе «Елки». Первый фильм в качестве режиссера Тимур Бекмамбетов снял в 1993 году — им стала военная драма «Пешаверский вальс», за который режиссер получил приз на фестивале в Карловых Варах. Кинодеятель наиболее известен по дилогии «Ночной дозор» с Константином Хабенским, фантастическому боевику с Анджелиной Джоли и Джеймсом МакЭвоем «Особо опасен», фэнтезийному фильму ужасов «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», детективному триллеру «Профиль» и седьмому фильму праздничной франшизы «Елки последние».