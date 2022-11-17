Днюха! (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

С размахом погуляв на дне рождения лучшего друга, Антон приходит в себя в незнакомой квартире и ничего не может вспомнить. Квартира заперта, телефона нет, зато есть ноутбук и интернет. Парень связывается с друзьями и выясняет, что кто-то уже выложил на YouTube его вчерашние подвиги. Антону нужно быть в другом городе, ведь сегодня годовщина их отношений с Мариной, поэтому всеми правдами и неправдами парень будет пытаться сделать так, чтобы любовь всей его жизни не увидела злополучное видео.

