Днюха! (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
С размахом погуляв на дне рождения лучшего друга, Антон приходит в себя в незнакомой квартире и ничего не может вспомнить. Квартира заперта, телефона нет, зато есть ноутбук и интернет. Парень связывается с друзьями и выясняет, что кто-то уже выложил на YouTube его вчерашние подвиги. Антону нужно быть в другом городе, ведь сегодня годовщина их отношений с Мариной, поэтому всеми правдами и неправдами парень будет пытаться сделать так, чтобы любовь всей его жизни не увидела злополучное видео.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Роман
Каримов
- ЭКАктёр
Эльдар
Калимулин
- ДЧАктёр
Данила
Чванов
- АТАктриса
Алина
Титова
- НСАктёр
Никита
Санаев
- АСАктриса
Агиша
Семашкова
- ВИАктриса
Виктория
Иванькова
- ЕГАктриса
Евгения
Годунова
- ИСАктриса
Ирина
Савакова
- ЯВАктриса
Яна
Василевская
- ИБАктёр
Игорь
Бровин
- ПВСценарист
Павел
Воронин
- СТСценарист
Сергей
Торчилин
- Сценарист
Роман
Каримов
- СТПродюсер
Сергей
Торчилин
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- ДЭХудожница
Дарья
Эдокова
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- ААМонтажёр
Андрей
Анайкин
- ЛКМонтажёр
Лев
Корецкий
- ТММонтажёр
Татьяна
Магай
- АТОператор
Артём
Тарасенков