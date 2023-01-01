Биография

Алина Титова – российская актриса кино и театра. Родилась в городе Санкт-Петербурге 2 ноября 1991 года. В школьные годы будущая актриса занималась пением, является выпускницей музыкальной школы. Получив среднее образование, подала документы на факультет искусств СПБГУ, куда была успешно зачислена. Свои первые роли Алина Титова сыграла еще во время учебы, появилась в таких постановках, как «Пять вечеров», «Собака на сене», «Дядя Ваня». Окончив вуз в 2013 году, сосредоточила свои силы на построении карьеры в кино. Известно, что актриса замужем, однако имени супруга она не называет и свою частную жизнь предпочитает не комментировать. В кино дебютировала еще во время учебы в вузе, исполнив небольшую роль во втором сезоне сериала «ППС», вышедшем на экраны в 2012 году. Позднее появилась в таких проектах, как «Кухня», «Деффчонки», «Раскаленный периметр», также в эпизодических или второстепенных ролях. Лучше всего широкая аудитория знает Алину Титову по сериалу «Последний ход королевы», в котором она сыграла одну из центральных ролей. Всего в послужном списке актрисы более двух десятков проектов. Также пробовала себя в качестве телеведущей, окончила высшую школу ИтиРО по специальности «тележурналист».