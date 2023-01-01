Биография

Роман Каримов – режиссер, продюсер, актер, монтажер, композитор и сценарист. Широкую известность получил благодаря комедии «Неадекватные люди». Роман родился в Уфе, с отличием окончил школу и поступил на юридический факультет Московского института экономики, статистики и информатики. В 2004 г. юноша получил диплом о высшем образовании, но свою дальнейшую жизнь в роли юриста Роман Каримов не видел. В Москве он некоторое время работал ди-джеем в ночных клубах, а позже начал создавать музыкальные композиции для короткометражных фильмов. В 2003 г. он решил переехать в Лондон и попробовать свои силы в творческой деятельности. Каримов был продюсером короткометражных лент на канале BBC, сотрудничал с каналами TV1000, TV3 и ZTV, занимаясь созданием трейлеров к кинофильмам. Через два года вернулся в Россию и начал строить карьеру в отечественном кинематографе в качестве режиссера. Первые фильмы Романа Каримова были короткометражными. Он снял такие ленты, как «Оптимист», «Не волнуйся!», «Квартира 29». В 2010 г. на экраны вышла картина под названием «Неадекватные люди», которую высоко оценили зрители и кинокритики. Фильм был удостоен наград фестивалей «Окно в Европу», «Золотая ладья» и других призов. Роман стал успешным режиссером и продолжил снимать оригинальные ленты «Вдребезги», «Все и сразу», «Гуляй, Вася!», «Днюха!». В работе над проектами он также попробовал себя в роли актера, сценариста и композитора.