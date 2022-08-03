Гуляй, Вася!
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Гуляй, Вася!

Гуляй, Вася! (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.92016, Гуляй, Вася!
Комедия92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Мите срочно нужно развестись, но сделать это не так-то просто, ведь его все еще официальная жена Василиса — та еще стерва. Своенравная супруга ставит условие: чтобы получить нужный штамп в паспорте, Митя должен представить ей свою будущую невесту.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гуляй, Вася!»