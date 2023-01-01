Биография

Ефим Петрунин – российский актер кино и театра. Родился в городе Новосибирске 1 июня 1990 года. Еще в подростковом возрасте будущий артист определился с желаемой профессией и активно занимался образованием в этой сфере. Перебравшись в Санкт-Петербург, в 2009 году Петрунин окончил актерский факультет СПбГАТИ и был принят на работу в театральную труппу «МіМО». Позже поступил в парижскую Школу драматического искусства и пантомимы, выпустился из которой в 2011 году. Настоящая популярность пришла благодаря роли Ефима Петрунина в телесериале «Папа на вырост» на одном из крупнейших телеканалов России. Петрунин женат на костюмере Елене Лабутиной, пара воспитывает сына Мирона. Карьера в кино началась после института, в 2010 году. Первым популярным фильмом с Ефимом Петруниным стала детективная кинолента «Пятая стража». Также принял участие в таких известных проектах, как «Балканский рубеж», «Союз спасения», «Зеркала любви». В 2016 году вышел на экраны полнометражный комедийный фильм «Гуляй, Вася!», где актер сыграл главную роль. На данный момент Петрунин очень востребован в кино и активно снимается в фильмах и сериалах. Увлекается французской культурой, жил в Париже во время учебы, свободно владеет французским языком.