Наследство (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сю�жет

Криминальная комедия с участием Игоря Жижикина, Алексея Маклакова и Романа Мадянова о полицейском, который хочет продать бар, доставшийся ему в наследство от отца.



Леха — энергичный оперативник, регулярно попадающий в неприятности. Однажды ему звонит адвокат его биологического отца, которого Леха ни разу в жизни не видел. Так молодой полицейский узнает, что ему в наследство достался бар, который с любовью развивал его родитель. Но Леха понятия не имеет, как вести бизнес, и хочет как можно скорее продать заведение. Но за собственность начинается настоящее сражение между местными авторитетами и сотрудниками бара, не желающими расставаться с любимым местом работы.



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