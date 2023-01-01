Наследство (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+22 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 3
- 18+22 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 6
- 18+22 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 8
- 18+20 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 10
Сю�жет
Криминальная комедия с участием Игоря Жижикина, Алексея Маклакова и Романа Мадянова о полицейском, который хочет продать бар, доставшийся ему в наследство от отца.
Леха — энергичный оперативник, регулярно попадающий в неприятности. Однажды ему звонит адвокат его биологического отца, которого Леха ни разу в жизни не видел. Так молодой полицейский узнает, что ему в наследство достался бар, который с любовью развивал его родитель. Но Леха понятия не имеет, как вести бизнес, и хочет как можно скорее продать заведение. Но за собственность начинается настоящее сражение между местными авторитетами и сотрудниками бара, не желающими расставаться с любимым местом работы.
К чему это приведет, расскажет сериал «Наследство» 2022 года, который можно смотреть онлайн на Wink.
Все сезоны сериала Наследство смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ГШРежиссёр
Галя
Шиян
- АКРежиссёр
Александр
Коваленко
- Актёр
Ефим
Петрунин
- Актёр
Игорь
Жижикин
- ЕКАктриса
Екатерина
Каратеева
- Актёр
Влад
Канопка
- ЛХАктриса
Любовь
Хацкевич
- ИЧАктёр
Игорь
Чехов
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Михаил
Горевой
- АКСценарист
Александр
Коваленко
- ГШСценарист
Галя
Шиян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шубин
- СКПродюсер
Светлана
Кобракова
- АСПродюсер
Артем
Сотник
- СКХудожница
Светлана
Кобракова
- НВМонтажёр
Николай
Викторов
- АВОператор
Александр
Вартаньян
- ДЛОператор
Дмитрий
Лобанов
- ДГКомпозитор
Денис
Гладкий