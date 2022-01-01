WinkСериалыНаследство1-й сезон7-я серия
8.02022, Наследство. Сезон 1. Серия 7
Комедии, Криминал18+
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Наследство (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+22 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 3
- 18+22 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 6
- 18+22 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 8
- 18+20 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Наследство
Сезон 1 Серия 10
Сю�жет
Оперу Лёхе в наследство от отца достаётся бар. Не имеющий опыта в ресторанном деле, он решает его продать и знакомится с бизнесменом Константином Щербаковым, который ищет место под строительство торгового центра. Выросшая в детдоме Катя Гордеева, управляющая заведением, намерена бороться чтобы сохранить наследие человека, ставшего для неё семьей.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ГШРежиссёр
Галя
Шиян
- АКРежиссёр
Александр
Коваленко
- Актёр
Ефим
Петрунин
- Актёр
Игорь
Жижикин
- ЕКАктриса
Екатерина
Каратеева
- Актёр
Влад
Канопка
- ЛХАктриса
Любовь
Хацкевич
- ИЧАктёр
Игорь
Чехов
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Михаил
Горевой
- АКСценарист
Александр
Коваленко
- ГШСценарист
Галя
Шиян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шубин
- СКПродюсер
Светлана
Кобракова
- АСПродюсер
Артем
Сотник
- СКХудожница
Светлана
Кобракова
- НВМонтажёр
Николай
Викторов
- АВОператор
Александр
Вартаньян
- ДЛОператор
Дмитрий
Лобанов
- ДГКомпозитор
Денис
Гладкий