Наследство (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сю�жет

Оперу Лёхе в наследство от отца достаётся бар. Не имеющий опыта в ресторанном деле, он решает его продать и знакомится с бизнесменом Константином Щербаковым, который ищет место под строительство торгового центра. Выросшая в детдоме Катя Гордеева, управляющая заведением, намерена бороться чтобы сохранить наследие человека, ставшего для неё семьей.



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