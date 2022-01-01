Наследство. Сезон 1. Серия 6
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Наследство
1-й сезон
6-я серия
8.02022, Наследство. Сезон 1. Серия 6
Комедии, Криминал18+
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Наследство (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Оперу Лёхе в наследство от отца достаётся бар. Не имеющий опыта в ресторанном деле, он решает его продать и знакомится с бизнесменом Константином Щербаковым, который ищет место под строительство торгового центра. Выросшая в детдоме Катя Гордеева, управляющая заведением, намерена бороться чтобы сохранить наследие человека, ставшего для неё семьей.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

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