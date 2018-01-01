Биография

Игорь Жижикин — российский и американский актер, продюсер и гимнаст. Родился в Москве 8 октября 1965 года. Мать Игоря Жижикина была актрисой, играла в спектаклях московского театра «Современник». Занимался спортом с самого юного возраста. Во время военной службы увлекся цирковой деятельностью и решил поступать Московский областной государственный институт физической культуры. После окончания вошел в состав труппы Московского цирка в качестве воздушного гимнаста и уехал выступать в США, где выступал в Цирке дю Солей. В 2000 окончил Театральную школу штата Невада. Появлялся в голливудских блокбастерах, в том числе в приключенческом фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Играл в различных российских фильмах и сериалах, например, «Постучись в мою дверь в Москве», «Тайна Черной руки», «Расплата», «Нейрон», «Мститель. Страшный лес», «Макс и Гусь», «Кино про бандитов», «Я хочу! Я буду!», «Наследство», «Парень с нашего кладбища», «Ночная смена», «Территория», «Вий», «Тайный город», «Сержант» и многих других.