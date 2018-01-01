Игорь Жижикин
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 8 октября 1965 г. (60 лет)
Биография
Игорь Жижикин — российский и американский актер, продюсер и гимнаст. Родился в Москве 8 октября 1965 года. Мать Игоря Жижикина была актрисой, играла в спектаклях московского театра «Современник». Занимался спортом с самого юного возраста. Во время военной службы увлекся цирковой деятельностью и решил поступать Московский областной государственный институт физической культуры. После окончания вошел в состав труппы Московского цирка в качестве воздушного гимнаста и уехал выступать в США, где выступал в Цирке дю Солей. В 2000 окончил Театральную школу штата Невада. Появлялся в голливудских блокбастерах, в том числе в приключенческом фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Играл в различных российских фильмах и сериалах, например, «Постучись в мою дверь в Москве», «Тайна Черной руки», «Расплата», «Нейрон», «Мститель. Страшный лес», «Макс и Гусь», «Кино про бандитов», «Я хочу! Я буду!», «Наследство», «Парень с нашего кладбища», «Ночная смена», «Территория», «Вий», «Тайный город», «Сержант» и многих других.
Фильмография
Актёр
- 7.8
Трофей2025, 83 мин
- 8.7
Дети-шпионы2025, 87 мин
- 7.7
Завербованный2025, 85 мин
- 5.6
УничтоЖанна2024
- 8.7
Расплата2024
- 8.8
Схватка2024, 96 мин
- 6.4
Кореша2024, 86 мин
- 8.6
Я хочу! Я буду!2023, 87 минБесплатно
- 9.2
РэмбО2023
- 8.5
Воровка2023, 88 мин
- 8.5
Макс и Гусь2023
- 8.2
Суперпозиция2022
- 8.1
Наследство2022
- 9.1
Сержант2021
- 9.2
Ночная смена2018, 91 минБесплатно
- 9.0
Последнее испытание2018, 132 мин
- 9.0
Парень с нашего кладбища2015, 84 мин
- 8.7
Вий2014, 123 мин
- 9.0
Шерлок Холмс (2013)2013