Последнее испытание (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.12018, Последнее испытание
Драмы, Боевики132 мин18+
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Сюжет
Сиквел драмы «Училка» с Ириной Купченко. На этот раз Алла Николаевна оказывается вместе с учениками на премьере мюзикла «Ромео и Джульетта». Громкое театральное событие оборачивается трагедией, когда концертный зал захватывают террористы. Алла Николаевна вступает с ними в переговоры.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Алексей
А. Петрухин
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актриса
Ирина
Алферова
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Анна
Чурина
- Актриса
Елена
Захарова
- ИКАктёр
Иван
Кокорин
- БТАктёр
Беслан
Терекбаев
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Сценарист
Алексей
А. Петрухин
- ДЧСценарист
Дмитрий
Чирков
- ПЧПродюсер
Петр
Черенков
- Продюсер
Алексей
А. Петрухин
- Продюсер
Олег
Степченко
- БТПродюсер
Беслан
Терекбаев
- ГБХудожница
Гуля
Бейшенова
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- ИБОператор
Илья
Бойко
- АБКомпозитор
Александр
Бакхаус