Последнее испытание (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Сиквел драмы «Училка» с Ириной Купченко. На этот раз Алла Николаевна оказывается вместе с учениками на премьере мюзикла «Ромео и Джульетта». Громкое театральное событие оборачивается трагедией, когда концертный зал захватывают террористы. Алла Николаевна вступает с ними в переговоры.



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