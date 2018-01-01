Последнее испытание
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Последнее испытание

Последнее испытание (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.12018, Последнее испытание
Драмы, Боевики132 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Сиквел драмы «Училка» с Ириной Купченко. На этот раз Алла Николаевна оказывается вместе с учениками на премьере мюзикла «Ромео и Джульетта». Громкое театральное событие оборачивается трагедией, когда концертный зал захватывают террористы. Алла Николаевна вступает с ними в переговоры.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее испытание»

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