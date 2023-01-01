Биография

Олег Степченко – российский режиссер и сценарист. Его фильмы неоднозначны и часто становятся предметом публичных обсуждений, однако это не мешает творческому пути. Родился он 25 сентября 1964 года в казахстанском городе Караганде. Высшее образование будущий режиссер Олег Степченко получил в Москве, окончив художественный институт им. Сурикова. В дальнейшем трудился в качестве художника-постановщика в Московском театре на Таганке, а также других известных театральных учреждениях. Среди фильмов Олега Степченко доминируют приключенческие ленты, однако его первым проектом стала комедия «Сматывай удочки», вышедшая в 2004 году. За ней последовал криминальный боевик «Мужской сезон: бархатная революция». Фильмы были очень прохладно встречены критиками, однако пришлись по вкусу непритязательным зрителям. В 2014 году состоялся выход киноленты «Вий» по мотивам повести Н.В. Гоголя. Фильм оказался вполне удачным в прокате, и режиссер приступил к съемкам продолжения под названием «Тайна печати дракона». Проект был выпущен в прокат в 2020 году, получив смешанные отзывы. Сейчас Олег Степченко трудится над триквелом «Вия» – «Путешествие в Индию».