Биография

Иван Кокорин – российский актер кино и театра. Родился 3 августа 1979 года в городе Загорск (сейчас – Сергиев-Посад) в Подмосковье. В детстве занимался спортом и не планировал строить карьеру актера. Театром Кокорин заинтересовался только благодаря школьным спектаклям, где часто играл разные роли. После выпускного подал документы в Школу-студию МХАТ, окончив которую был принят на работу в театр. Первая же роль Ивана Кокорина в кино прославила его – хоть он и появился в знаменитой картине «Брат-2» всего на несколько минут, молодого актера заметили режиссеры и стали звать в свои проекты. Кокорин женат, вместе с женой Светланой Двоскиной воспитывают сына и дочь. Всего в послужном списке актера несколько десятков ролей в фильмах и сериалах, самые известные из которых – «В ожидании чуда», «Исаев», «Я дождусь…», «Дом солнца». Настоящую же всероссийскую славу принес Ивану Кокорину фильм Федора Бондарчука «9 рота», где он сыграл молодого рядового солдата по прозвищу Чугун. В целом актер известен ролями неоднозначных или даже отрицательных персонажей. Помимо съемок, активно играет в театре, даже создал собственный проект с декламацией сказок на сцене. Вне работы Иван Кокорин занимается спортом и много времени уделяет благотворительности.