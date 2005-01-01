Фильм 9 рота (2005)

Рота молодых десантников вступает в смертельный бой с афганцами на исходе войны. Военная драма Федора Бондарчука со звездным составом.



Действие фильма разворачивается в 1988-1989 годах, когда до вывода советских войск из Афганистана остается совсем недолго. Семеро призывников из Красноярска отправляются в учебную часть на афганскую границу. Под руководством беспощадного командира по имени Александр Дыгало, ребята проходят тяжелые тренировки, которые не допускают ни капли слабости. Однако несмотря на полное истощение, друзья не сдаются и продолжают упорно заниматься. Через некоторое время новобранцы попадают в 9-ю роту парашютно-десантного полка. Их отряд становится последней преградой на пути врага к колонне солдат, доставляющих продовольствие и боеприпасы в провинцию Хост.



