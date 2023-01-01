Биография

Ирина Рахманова – актриса, родилась 6 августа 1981 года в городе Юбилейный. Известность получила благодаря роли в сериале «Виола Тараканова». Награды: «Золотой овен» – лучшая роль второго плана в картине «9 рота». С 13 лет Ирина Рахманова приближена к театру. Пробовала себя в роли помощника осветителя. После окончания школы решила пойти в ТТХУ, но резко передумала и поступила в Международный славянский институт на актерский факультет Людмилы Ивановой. Свою личную жизнь Рахманова не афиширует. Она не замужем, детей нет. Ей приписывали романтические отношения с Максимом Авериным, но актриса опровергла слухи. Дебютная эпизодическая роль Рахмановой состоялась в фильме «Брат-2» в 2000 году, именно она убедила молодую актрису в правильности выбора профессии. Первую серьезную роль получила спустя 2 года, в 2002 году – «Ехали два шофера». Дальше была главная роль в сериале «Завтра будет завтра», где актриса сыграла невинно осужденную сотрудницу детского дома. Кроме того, Рахманова участвовала в съемках картин «9 рота», «Питер FM», «Беглянки», «Любовь Авроры», «9 месяцев», «Вангелия». Голосом Рахмановой разговаривают персонажи мультфильмов «Феи», «Иван Царевич и серый волк – 2», «Особенный».