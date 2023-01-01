Вкус убийства
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Вкус убийства

Вкус убийства (сериал, 2003) смотреть онлайн

7.92003, Вкус убийства 1 сезон
Детективы, Криминал16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Следствие запутывается в череде якобы немотивированных убийств. Общую картину большого преступления старается восстановить главная героиня, ее муж погиб одним из первых, и все остальные жертвы так или иначе были связаны с ним.

Экономическая, бытовая и другие версии рассыпаются одна за другой. Похоже, что убийца прореживает определенный круг людей, и чтобы его найти, надо только понять: вокруг какой тайны все эти люди объединились. А вымогательства и подозрительное самоубийство еще больше запутывают дело.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вкус убийства»

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