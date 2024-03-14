WinkСериалыВкус убийства1-й сезон4-я серия
Вкус убийства (сериал, 2003) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.02003, Вкус убийства. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Криминал16+
Следствие запутывается в череде якобы немотивированных убийств. Общую картину большого преступления старается восстановить главная героиня, ее муж погиб одним из первых, и все остальные жертвы так или иначе были связаны с ним.
Экономическая, бытовая и другие версии рассыпаются одна за другой. Похоже, что убийца прореживает определенный круг людей, и чтобы его найти, надо только понять: вокруг какой тайны все эти люди объединились. А вымогательства и подозрительное самоубийство еще больше запутывают дело.
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- АЛРежиссёр
Анна
Легчилова
- КААктриса
Ксения
Алферова
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актриса
Ирина
Рахманова
- ЕПАктриса
Елена
Полякова
- Актёр
Никита
Салопин
- ЕКАктёр
Евгений
Косырев
- АМАктриса
Алла
Малкова
- ИРАктёр
Игорь
Ромащенко
- АСАктёр
Александр
Суворов
- Актёр
Анатолий
Белый
- СБСценарист
Сергей
Белошников
- АМСценарист
Анна
Малышева
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- МШПродюсер
Михаил
Широков
- АГОператор
Андрей
Горелов
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко