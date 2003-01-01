Вкус убийства. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Вкус убийства
1-й сезон
2-я серия

Вкус убийства (сериал, 2003) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.92003, Вкус убийства. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Следствие запутывается в череде якобы немотивированных убийств. Общую картину большого преступления старается восстановить главная героиня, ее муж погиб одним из первых, и все остальные жертвы так или иначе были связаны с ним.

Экономическая, бытовая и другие версии рассыпаются одна за другой. Похоже, что убийца прореживает определенный круг людей, и чтобы его найти, надо только понять: вокруг какой тайны все эти люди объединились. А вымогательства и подозрительное самоубийство еще больше запутывают дело.

Сериал Вкус убийства 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вкус убийства»