Биография

Алла Малкова – актриса театра и кино, родилась 1 февраля 1953 года. Фильмография насчитывает порядка сотни полнометражных кинолент и телесериалов. Известность принесли роли в таких картинах, как «Отцы и дети», «Тихий Дон», «Сын». Родилась в семье режиссера Горьковского телевидения М. Мараша и актрисы Г. Деминой. Стала выпускницей театрального училища в родном Нижнем Новгороде. После окончания вуза по распределению попала в ТЮЗ в Твери, в котором служила 11 лет. Затем переехала в Москву. Участвовала в столичных постановках, одной из ярких ролей Аллы Малковой на сцене Театра Табакова стала работа в спектакле режиссера К. Богомолова «Отцы и дети». Первым фильмом Аллы Малковой стала фэнтезийная драма режиссера А. Кайдановского «Жена керосинщика». Актриса снималась в рейтинговых сериалах, таких как «Адвокат», «Папины дочки», «Час Волкова», «Дикий», «Глухарь» и др. В 2006 году на экраны вышла многосерийная экранизация романа «Тихий Дон», которую начал снимать режиссер Сергей Бондарчук, а завершил его сын. Одну из ключевых ролей Малкова сыграла в мини-сериале «Сын». В основном все же актриса снималась в эпизодических и второстепенных ролях. В браке с актером В. Малковым родилась дочь Мария, которая пошла по стопам родителей.