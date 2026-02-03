Время прощать
Wink
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Время прощать
9.12024, Время прощать 1 сезон
Мелодрама18+
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Время прощать (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мир благополучной семьи Кати и Алексея Бажовых переворачивается после убийства соседской девочки. На месте преступления заметили машину Кати. Следователь подозревает Бажовых, но в ходе следствия выясняется, что жертвой должна была стать сама Катя. Семье придётся пройти через череду неприятных и сложных испытаний, прежде чем докопаться до истины, и не потерять самое дорогое, что у них есть — любовь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Время прощать»